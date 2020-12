Camion sbaglia la manovra e danneggia contatori di luce e gas

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Gli interventi dettati dal maltempo sono molteplici. Inoltre intorno alle ore 11.30, a Bracciano, in via Colle del Lago all’altezza del civico 7, uninha urtato un murondo alcunidell’acqua, del gas e dell’elettricità. I vigili, accorsi sul posto, hanno messo in sicurezza l’area attendendo dei tecnici specializzati, che hanno provveduto alla chiusura della linea principale d’adduzione del gas e dell’acqua. Il muro nella caduta hato anche un’autovettura in sosta nelle immediate vicinanze. Sul posto anche la polizia locale di Bracciano. su Il Corriere della Città.