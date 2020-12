Calza Befana 2021 | un dolcissimo pensiero per grandi e piccini

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 29 dicembre 2020) Un altro momento tanto atteso, soprattutto dai bambini (ma anche per quelli più “cresciuti”!) è la. Eh si! Laè tornata e ha deciso che quest’anno non ci sarà carbone, solo tanti dolci e tanto amore. Le fatidiche calzette sono già in fase di preparazione e noi sappiamo in anticipo, per voi, quali saranno… bando alle chiacchiere, cominciamo!: lavien di notte, con le scarpe tutte rotte… La simpatica vecchina è già in fermento per calze super belle e colorate! Immancabili quelle firmate Kinder come, ad esempio, quella classica che racchiude diverse prelibatezze tra i quali i Kinder Bueno, i Maxi e i Kinder Cereali. Ma non solo, vi sono anche quelle a tema: ad esempio le adorabili Winx, i Minions, i Pj ...