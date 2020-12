Calendario Vaccino Covid | le tappe mese per mese | ecco quando ci si potrà vaccinare

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da “Il Messaggero“, iniziano a delinearsi i piani del Governo in merito alanti-19 e a chi riservare le prime dosi. Verrà data priorità a medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni. Solamente a partire da aprile potranno vaccinarsi invece i pazienti con patologie croniche a rischio e immunodeficienza, il personale scolastico a rischio e gli over 60. Di seguito ildella vaccinazione: GENNAIO: medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni FEBBRAIO: medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni MARZO: medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni APRILE: pazienti con patologie croniche a rischio e immunodeficienza, personale scolastico a rischio e over60 MAGGIO: ...

Ecco il calendario della vaccinazione in Italia contro il Covid: la battaglia è iniziata ieri la campagna vaccinale in Europa per fermare i contagi."Il ministro Speranza ha precisato che entro marzo raggiungeremo" la quota di "13 milioni di italiani" vaccinati contro ...