Calendario Golf 2021 | le date di tutti gli eventi Definiti Ryder Cup e Major | ma non solo…

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Sarà una stagione particolarmente ricca, quella delmondiale nel, attraverso i suoi circuiti principali (e non solo, vista l’immensa quantità di tornei che si può trovare sotto PGA ed European Tour, come il Korn Ferry Tour negli States e il Challenge Tour in Europa, oltre ai circuiti africani, asiatici e oceanici). Il primo a cominciare sarà il PGA Tour, che ripartirà dalle Hawaii. Il tour europeo, invece, tornerà in scena da quegli Emirati Arabi Uniti che normalmente ne vedono anche la fine, con il torneo finale a Dubai. In mezzo, le mille emozioni dei, che torneranno alla programmazione normale, e soprattutto dellaCup, che stavolta arriva poco dopo la sua omologa femminile, la Solheim Cup, per un mese di settembre da marchiare a fuoco. Da non dimenticare i quattro appuntamenti del World ...