Calendario Ciclismo 2021: le date di tutti gli eventi. Giro d’Italia, Tour de France, classiche (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra poco più di un mese e mezzo prenderà il via in maniera ufficiale il Calendario ciclistico 2021 della serie World Tour. Ad aprire le danze per la prossima stagione ci penserà l’UAE Tour, in programma dal 21 al 27 febbraio, mentre le donne esordiranno con la loro prima tappa della massima serie in quel di Siena, precisamente alla Strade Bianche del 6 marzo. A chiudere il World Tour, sia a livello maschile che a livello femminile, ci penserà la Cina con il Tour of Guangxi di ottobre. Per quanto riguarda le gare italiane dell’Europe Tour, si partirà il 3 marzo con il Trofeo Laigueglia, per poi chiudere con il Giro di Sardegna (12-16 ottobre). Invece le grandi corse a tappe sono in programma per le seguenti date: dall’8 al 30 maggio il ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra poco più di un mese e mezzo prenderà il via in maniera ufficiale ilciclisticodella serie World. Ad aprire le danze per la prossima stagione ci penserà l’UAE, in programma dal 21 al 27 febbraio, mentre le donne esordiranno con la loro prima tappa della massima serie in quel di Siena, precisamente alla Strade Bianche del 6 marzo. A chiudere il World, sia a livello maschile che a livello femminile, ci penserà la Cina con ilof Guangxi di ottobre. Per quanto riguarda le gare italiane dell’Europe, si partirà il 3 marzo con il Trofeo Laigueglia, per poi chiudere con ildi Sardegna (12-16 ottobre). Invece le grandi corse a tappe sono in programma per le seguenti: dall’8 al 30 maggio il ...

Per concludere l'anno in bellezza, gli appassionati di ciclismo cercano un'ultima competizione on-line per traghettare la propria passione verso il 2021.

