Calendario Atletica 2021 | le date di tutti gli eventi Spiccano Olimpiadi ed Europei indoor

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ildileggera è particolarmente ricco die presenta una serie di appuntamenti assolutamente da non perdere. Come sempre la Regina degli Sport ci terrà impegnati per tutto l’anno solare: in inverno i cross e l’attività, poi tra primavera ed estate spazio agliall’aperto, con la consueta coda autunnale di diverse maratone di prestigio internazionale. Sarà un anno molto particolare e intenso, un anno dispari che non presenterà i Mondiali outdoor ma che sarà caratterizzato dalle. I Giochi sono stati rinviati al prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria, l’appuntamento è dal 23 luglio all’8 agosto a Tokyo. Sarà la capitale del Giappone a ospitare la rassegna a cinque cerchi, dove l’...