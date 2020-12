Calenda critica il governo: 'Piano vaccini poco chiaro, mancano 15 mila operatori (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una preoccupazione che, speriamo, sarà smentita dai fatti: "Speranza vuole vaccinare 13 milioni di persone entro fine Marzo. Per farlo Pfizer, Moderna e Astra dovrebbero consegnare le 26 milioni di ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una preoccupazione che, speriamo, sarà smentita dai fatti: "Speranza vuole vaccinare 13 milioni di persone entro fine Marzo. Per farlo Pfizer, Moderna e Astra dovrebbero consegnare le 26 milioni di ...

Il leader di Azione: "Speranza vuole vaccinare 13 milioni di persone entro fine Marzo. Parliamo di 300.000 somministrazioni al giorno ma al momento non ci sono operatori".

