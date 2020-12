Calciomercato Roma: obiettivi El Shaarawy e Yaremchuk. I dettagli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Calciomercato Roma: i giallorossi stanno sondando più fronti per rafforzare la squadra a gennaio. obiettivi El Shaarawy e Yaremchuk Visto l’ottimo risultato conseguito dalla Roma in campionato, i Friedkin sono disposti ad intervenire sul mercato a gennaio e provare a rafforzare la squadra per cercare la qualificazione in Champions League. Come riporta La Gazzetta dello Sport ci sono molti nomi sulla lista degli uomini mercato giallorossi. In attacco, ad esempio, Fonseca gradirebbe avere un attaccante in piu? e il club e? pronto ad accontentarlo, a condizione di mandare in prestito Carles Perez. Non dovrebbe essere impossibile trovare estimatori per la giovane punta ex Barcellona, aprendo cosi? la strada ad almeno tre soluzioni: il ritorno di El Shaarawy dallo Shanghay ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020): i giallorossi stanno sondando più fronti per rafforzare la squadra a gennaio.ElVisto l’ottimo risultato conseguito dallain campionato, i Friedkin sono disposti ad intervenire sul mercato a gennaio e provare a rafforzare la squadra per cercare la qualificazione in Champions League. Come riporta La Gazzetta dello Sport ci sono molti nomi sulla lista degli uomini mercato giallorossi. In attacco, ad esempio, Fonseca gradirebbe avere un attaccante in piu? e il club e? pronto ad accontentarlo, a condizione di mandare in prestito Carles Perez. Non dovrebbe essere impossibile trovare estimatori per la giovane punta ex Barcellona, aprendo cosi? la strada ad almeno tre soluzioni: il ritorno di Eldallo Shanghay ...

Glongari : #Roma si intensificano i contatti sul fronte #ElShaarawy per ipotizzare un ritorno del Faraone in giallorosso. Ipot… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, sorpasso su #Bruges e #Roma per #Reynolds: il colpo si può fare in sinergia col #Cagliari - ProfidiAndrea : ?? #Pastore non rescinde: torna a darsi una chance con la #Roma ?? Gazzetta: 'La rescissione non è argomento, un ad… - LAROMA24 : Calciomercato Roma: anche la Juve vigile su Milik #AsRoma - Fantacalcio : Roma, occhi su El Shaarawy e Scamacca: le ultime -