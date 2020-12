Calciomercato Napoli | Giuntoli punta Emerson Palmieri | La strategia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Calciomercato Napoli: gli azzurri vogliono migliorare la fascia sinistra, con Giuntoli che avrebbe messo nel mirino Emerson Palmieri del Chelsea. Nella finestra di Calciomercato invernale che aprirà le porte il prossimo 4 gennaio, il Napoli non dovrebbe avere come principale obiettivo quello delle entrate. Gli azzurri devono cedere e risolvere le situazioni relative ad Arek Milik e Fernando Llorente su tutte. L'articolo Calciomercato Napoli Giuntoli punta Emerson Palmieri La strategia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020): gli azzurri vogliono migliorare la fascia sinistra, conche avrebbe messo nel mirinodel Chelsea. Nella finestra diinvernale che aprirà le porte il prossimo 4 gennaio, ilnon dovrebbe avere come principale obiettivo quello delle entrate. Gli azzurri devono cedere e risolvere le situazioni relative ad Arek Milik e Fernando Llorente su tutte. L'articoloLaproviene da www.meteoweek.com.

