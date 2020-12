Calciomercato Lazio: Lulic non dà garanzie. Da Ricca a Lazovic, ecco i nomi per sostituirlo (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Lazio cerca il sostituto di Lulic. I tempi di recupero del capitano sono ancora incerti e Inzaghi chiede conferme per la corsia di sinistra Tre operazioni e quasi un anno di stop. Lulic non si vede in campo dal 15 febbraio scorso e, nonostante alcuni allenamenti svolti a Formello, il suo calvario non sembra avere fine. Domani la Lazio si ritroverà per la ripresa dopo la sosta natalizia e le condizioni del capitano saranno valutate, intanto – come riportato da La Gazzetta dello Sport – Inzaghi chiede certezza sull’out di sinistra. Secondo il quotidiano, Tare avrebbe già qualche nome sulla sua agenda per sostituire il bosniaco a gennaio. Il primo è quello di Lazovic del Verona, un’idea che non sembra ancora aver portato contatti concreti col club scaligero; Biraghi della Fiorentina e Bradaric del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lacerca il sostituto di. I tempi di recupero del capitano sono ancora incerti e Inzaghi chiede conferme per la corsia di sinistra Tre operazioni e quasi un anno di stop.non si vede in campo dal 15 febbraio scorso e, nonostante alcuni allenamenti svolti a Formello, il suo calvario non sembra avere fine. Domani lasi ritroverà per la ripresa dopo la sosta natalizia e le condizioni del capitano saranno valutate, intanto – come riportato da La Gazzetta dello Sport – Inzaghi chiede certezza sull’out di sinistra. Secondo il quotidiano, Tare avrebbe già qualche nome sulla sua agenda per sostituire il bosniaco a gennaio. Il primo è quello didel Verona, un’idea che non sembra ancora aver portato contatti concreti col club scaligero; Biraghi della Fiorentina e Bradaric del ...

