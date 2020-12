Calciomercato Juventus, piace giocatore del Sassuolo: fissato il prezzo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Calciomercato Juventus, piace un giocatore che è attualmente legato con un contratto professionale dal Sassuolo. Il prezzo non è certamente basso. La Juventus è un club importantissimo, che da quasi un decennio domina a mani basse in Italia. Si parla infatti di un club storico che da ben 9 anni consecutivi appesantisce la propria bacheca L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020)unche è attualmente legato con un contratto professionale dal. Ilnon è certamente basso. Laè un club importantissimo, che da quasi un decennio domina a mani basse in Italia. Si parla infatti di un club storico che da ben 9 anni consecutivi appesantisce la propria bacheca L'articolo proviene da Inews.it.

Gazzetta_it : #Llorente, #Giroud e non solo: #Juventus, la lista delle idee con cui rinforzare l'attacco - infoitsport : Calciomercato Juventus, operazione tripla in Serie A per l’estate - infoitsport : Calciomercato Juventus, suggestione in attacco | La strategia - BombeDiVlad : ????#Juventus, il #Brugge si muove per #Reynolds ??Concorrenza agguerrita per il giocatore Le ultime, riportate d… - CalcioPillole : La #Juventus ed il calciomercato di gennaio: una storia con poche emozioni ???????????????? -