Calciomercato Inter, ritorno da urlo: 35 milioni a gennaio (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’Inter è pronto a fiondarsi sul Calciomercato a gennaio. I nerazzurri sono attivissimi sia in entrata che in uscita, andiamo a scoprire l’ultimo colpo. Dopo un inizio di campionato altalenante, che ha visto l’Inter uscire anche dalla Champions League, i nerazzurri si sono messi subito sui binari giusti ed adesso sono pronti a dare la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’è pronto a fiondarsi sul. I nerazzurri sono attivissimi sia in entrata che in uscita, andiamo a scoprire l’ultimo colpo. Dopo un inizio di campionato altalenante, che ha visto l’uscire anche dalla Champions League, i nerazzurri si sono messi subito sui binari giusti ed adesso sono pronti a dare la L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : In un #Calciomercato di tentazioni lui è sempre rimasto fedele alla sua @Inter. Eppure c’è anche @javierzanetti in… - cmdotcom : #Inter, da #Lautaro a #Bastoni fino a #Kolarov: nuova strategia sui #rinnovi - passione_inter : CdS - Dal Liverpool spunta il vice Lukaku: Inter sulle tracce di Origi - - fcin1908it : Gds - Inter, c'è la via per arrivare a Gervinho. Domani vertice tra Marotta, Ausilio e Conte -… - passione_inter : Mercato - Inter, la società approva i due rinforzi chiesti da Conte. Ma c'è un paletto da rispettare -… -