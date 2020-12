Calciomercato – Inter, dal Liverpool il vice-Lukaku perfetto: proposto Origi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Divock Origi proposto all’Inter come vice-Lukaku Nome nuovo per l’Inter in vista del Calciomercato di gennaio. Il club nerazzurro, come noto, è alla ricerca di un vice-Lukaku, e in tal senso, secondo il Corriere dello Sport, ai nerazzurri sarebbe stato proposto Divock Origi, che a gennaio lascerà (in prestito) il Liverpool dove sta trovando poco spazio. “Le opzioni sul tavolo solo diverse. Tra queste va inserito anche Divock Origi, il belga che in questa sessione invernale lascerà il Liverpool. I suoi agenti lo hanno proposto a metà Europa perché l’arrivo estivo di Jota alla corte di Klopp ha ulteriormente ridotto l’impiego ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Divockall’comeNome nuovo per l’in vista deldi gennaio. Il club nerazzurro, come noto, è alla ricerca di un, e in tal senso, secondo il Corriere dello Sport, ai nerazzurri sarebbe statoDivock, che a gennaio lascerà (in prestito) ildove sta trovando poco spazio. “Le opzioni sul tavolo solo diverse. Tra queste va inserito anche Divock, il belga che in questa sessione invernale lascerà il. I suoi agenti lo hannoa metà Europa perché l’arrivo estivo di Jota alla corte di Klopp ha ulteriormente ridotto l’impiego ...

