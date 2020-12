Calciomercato Genoa, vicino il colpo dal Milan: arriva Musacchio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Musacchio oramai non rientra più nei piani del Milan ed ecco quindi che il Genoa di Preziosi si è fatto avanti per portare l’argentino sotto alla Lanterna. Mateo Musacchio lascerà i colori rossoneri. Questa è l’unica certezza per ora. Molto probabilmente lo farà ma senza spostarsi dall’Italia: nelle ultime ore infatti il Genoa allenato da L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020)oramai non rientra più nei piani deled ecco quindi che ildi Preziosi si è fatto avanti per portare l’argentino sotto alla Lanterna. Mateolascerà i colori rossoneri. Questa è l’unica certezza per ora. Molto probabilmente lo farà ma senza spostarsi dall’Italia: nelle ultime ore infatti ilallenato da L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Tra i nomi emersi come vice Ibrahimovic, in casa Milan, sarebbe tornato in vista della prossima sessione invernale di calciomercato, anche lo spagnolo dell’Atletico Madrid Diego Costa. L’attaccante, r ...

La ricerca di un attaccante da parte della Roma è arrivata anche ad un altro ex: Gianluca Scamacca, ventunenne in forza al Genoa. Il giovane attaccante è cresciuto nelle giovanili della Roma ...

