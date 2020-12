Calabria | sacerdote positivo al Covid fa bere dallo stesso calice | a rischio decine di fedeli – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ha permesso adidi, durante l’eucarestia. Peccato che ilche stava concelebrando la messa sia risultatoal. Per questo motivo il sindaco di Lungro (Cosenza), Giuseppe Santoianni, ha firmato un’ordinanza urgente per chiudere e sanificare la cattedrale di San Nicola di Mira. A preoccupare è stata la totale inosservanza delle regole anti-contagio e non è escluso che il virus si sia diffuso tra i presenti. Il prete, ora in isolamento fiduciario, dovrà spiegare perché non abbia fatto rispettare le norme. La cattedrale è sede della Chiesa bizantina cattolica. Nel, che è circolato sui social, parte della scena in cui le persone appoggiano le labbra sullo ...