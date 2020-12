Calabria, l’ospedale chiuso occupato da 40 giorni: “Siamo senza cure da 10 anni, Speranza ci ascolti” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Calabria, l’ospedale chiuso occupato da 40 giorni: “senza cure da 10 anni” Sono trascorsi 40 giorni da quando gli attivisti dell’Associazione “Le Lampare” di Cariati, provincia calabrese del Basso Ionio cosentino, 60 chilometri a nord di Crotone, hanno deciso di occupare l’ospedale Vittorio Cosentino, chiuso 10 anni fa in seguito ai tagli decisi dal piano di rientro varato l’anno precedente: 104,304 milioni di debiti che hanno portato allo stop di ben 18 ospedali in una Regione di oltre un milione di persone. Nel frattempo il debito è rientrato di soli 6,29 milioni, come certificato dalla Corte dei conti il 10 dicembre scorso. In questi dieci anni gli abitanti di ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020)da 40: “da 10” Sono trascorsi 40da quando gli attivisti dell’Associazione “Le Lampare” di Cariati, provincia calabrese del Basso Ionio cosentino, 60 chilometri a nord di Crotone, hanno deciso di occupareVittorio Cosentino,10fa in seguito ai tagli decisi dal piano di rientro varato l’anno precedente: 104,304 milioni di debiti che hanno portato allo stop di ben 18 ospedali in una Regione di oltre un milione di persone. Nel frattempo il debito è rientrato di soli 6,29 milioni, come certificato dalla Corte dei conti il 10 dicembre scorso. In questi diecigli abitanti di ...

rsimoni62 : RT @TaniuzzaCalabra: 119 i sanitari che saranno vaccinati tra Catanzaro e Cosenza. A Catanzaro, i primi a sottoporsi al nuovo vaccino saran… - TaniuzzaCalabra : 119 i sanitari che saranno vaccinati tra Catanzaro e Cosenza. A Catanzaro, i primi a sottoporsi al nuovo vaccino sa… - pianainforma : Aprite subito l'ospedale di Cariati e Trebisacce - NO alla colata di cemento dell'ospedale unico della sibaritide -… - fididef : @akatsukinolexie Si e stavamo in Calabria, e l'ospedale è lontano ???? - amaveronags1 : #paesechevai la nostra bela provincia... In #valpolicella il paese si Negrar, e l'ospedale S. Giovanni Calabria, an… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria l’ospedale Non perdiamo il contatto con i pazienti cronici: l'allarme degli esperti Fortune Italia