Cagliari, spunta il nome di DePaoli: Zappa potrebbe cambiare ruolo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, sarebbe pronto a cambiare ruolo per fare spazio a destra a Fabio DePaoli Con il calciomercato che a breve aprirà le sue porte, ecco che anche da parte del club rossoblù di Tommaso Giulini si iniziano a tessere i primi intrecci che potrebbero portare a delle trattativa importanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport un nome caldo per il Cagliari sarebbe quello di Fabio DePaoli, difensore dell’Atalanta in prestito dalla Sampdoria. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU CagliariNEWS24 Stando al quotidiano sportivo, Gabriele Zappa, in seguito a questa scelta, potrebbe subito cambiare ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gabriele, difensore del, sarebbe pronto aper fare spazio a destra a FabioCon il calciomercato che a breve aprirà le sue porte, ecco che anche da parte del club rossoblù di Tommaso Giulini si iniziano a tessere i primi intrecci chero portare a delle trattativa importanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport uncaldo per ilsarebbe quello di Fabio, difensore dell’Atalanta in prestito dalla Sampdoria. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Stando al quotidiano sportivo, Gabriele, in seguito a questa scelta,subito...

zazoomblog : Cagliari spunta il nome di DePaoli: Zappa potrebbe cambiare ruolo - #Cagliari #spunta #DePaoli: #Zappa - Cagliari_1920 : Cagliari, spunta il nome di DePaoli. Zappa potrebbe cambiare ruolo - infoitsport : Contro il Cagliari senza Spinazzola. Fonseca: 'Sono io il responsabile dei nostri sbagli'. Per la fascia spunta Sop… - LAROMA24 : Contro il Cagliari senza Spinazzola. Fonseca: 'Sono io il responsabile dei nostri sbagli'. Per la fascia spunta Sop… - infoitsport : SM – Non solo Cagliari e Fiorentina: in Serie A spunta un'altra pretendente per Nainggolan -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari spunta Cagliari, spunta il nome di DePaoli. Zappa potrebbe cambiare ruolo Cagliari News 24 Cagliari, spunta il nome di DePaoli: Zappa potrebbe cambiare ruolo

Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, sarebbe pronto a cambiare ruolo per fare spazio a destra a Fabio DePaoli ...

Milik-Juventus, la richiesta di De Laurentiis blocca l'affare: spunta un ex Napoli come alternativa

La dirigenza bianconera potrebbe virare su un ex attaccante del club partenopeo per sopperire alle difficoltà di arrivare ad Arek Milik.

Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, sarebbe pronto a cambiare ruolo per fare spazio a destra a Fabio DePaoli ...La dirigenza bianconera potrebbe virare su un ex attaccante del club partenopeo per sopperire alle difficoltà di arrivare ad Arek Milik.