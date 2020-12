Cagliari meteo miglioramento temporaneo. Anno nuovo peggioramento e calo termico (Di lunedì 28 dicembre 2020) A Cagliari le condizioni meteo tenderAnno a migliorare già martedì 29, anche se il vento rimarrà piuttosto sostenuto. Venerdì 1° gennaio potrebbe tornare a piovere, inoltre ci sarà un rinforzo del vento. meteo variabile anche sabato 2 e domenica 3 gennaio. La temperatura subirà delle moderate oscillazioni, calando soprattutto nei primi giorni di gennaio. Martedì 29: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1004 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 9 Km/h, raffiche massime 41 Km/h. Zero termico: circa 1700 metri. Mercoledì 30: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 13 Km/h, raffiche massime 42 Km/h. Zero termico: ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ale condizionitendera migliorare già martedì 29, anche se il vento rimarrà piuttosto sostenuto. Venerdì 1° gennaio potrebbe tornare a piovere, inoltre ci sarà un rinforzo del vento.variabile anche sabato 2 e domenica 3 gennaio. La temperatura subirà delle moderate oscillazioni, calando soprattutto nei primi giorni di gennaio. Martedì 29: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1004 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 9 Km/h, raffiche massime 41 Km/h. Zero: circa 1700 metri. Mercoledì 30: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 13 Km/h, raffiche massime 42 Km/h. Zero: ...

matildesjt : @Giulio_Firenze C'è un allerta meteo giallo sul nord ovest quindi, forse, cagliari si salva. E un po'di vento sempr… - duesoli : RT @IteNovas: #Meteo in #Sardegna, oggi venti di libeccio e ponente che arriveranno sino a #burrasca, fenomeni più intensi lungo la fascia… - SardegnaG : #Meteo in #Sardegna, oggi venti di libeccio e ponente che arriveranno sino a #burrasca, fenomeni più intensi lungo… - IteNovas : #Meteo in #Sardegna, oggi venti di libeccio e ponente che arriveranno sino a #burrasca, fenomeni più intensi lungo… - Comune_Cagliari : Servizi di Protezione Civile comunale: al via l'indagine di gradimento: Online sino al 5 gennaio 2021 i cittadini p… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari meteo Meteo Cagliari: lunedì maltempo, poi qualche possibile rovescio 3bmeteo Ripresa ad Asseminello

Terminata la sosta natalizia, il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: è tempo di pensare alla prossima gara di campionato, la prima del nuovo anno, che vedrà i ros ...

Selargius, auto in fiamme durante la marcia: il guidatore si salva in tempo

L'episodio è avvenuto in serata lungo la strada provinciale 15. Intervento rapido dei pompieri per spegnere il rogo ...

Terminata la sosta natalizia, il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: è tempo di pensare alla prossima gara di campionato, la prima del nuovo anno, che vedrà i ros ...L'episodio è avvenuto in serata lungo la strada provinciale 15. Intervento rapido dei pompieri per spegnere il rogo ...