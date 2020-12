Buongiorno dalla Borsa 28 dicembre 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) (TeleBorsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 12.711,01 punti. Tokyo amplia la performance positiva dello 0,74% e chiude a 26.854 punti. Shenzhen lievita dello 0,73% e archivia la seduta a 14.017,1 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell’1,31%; poco mosso Londra, che mostra un +0,1%; si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,60%. Si distingue a Piazza Affari il settore viaggi e intrattenimento ed esibisce un +1,50% sul precedente. Ottima performance per Eles, che scambia in rialzo del 2,69%. In Spagna, annunciate le ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Tele) – Lieve aumento per ladi New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 12.711,01 punti. Tokyo amplia la performance positiva dello 0,74% e chiude a 26.854 punti. Shenzhen lievita dello 0,73% e archivia la seduta a 14.017,1 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell’1,31%; poco mosso Londra, che mostra un +0,1%; si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,60%. Si distingue a Piazza Affari il settore viaggi e intrattenimento ed esibisce un +1,50% sul precedente. Ottima performance per Eles, che scambia in rialzo del 2,69%. In Spagna, annunciate le ...

Federico Coppitelli, in tre anni alla guida del Torino Primavera, ha vinto trofei e fatto crescere giocatori. Ora aspetta una nuova chance in panchina dopo l’esperienza terminata prematuramente all’Im ...

Manfredonia. La storia. Giuseppe: “Mi sto ‘riprendendo’ dal Covid: è il momento dei ringraziamenti”

Per la Redazione di Stato Quotidiano Manfredonia, 25.12.2020. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe, ho 64 anni e sono di Manfredonia, sto cercando di riprendermi e grazie a Dio mi sto riprendendo dopo lo ...

