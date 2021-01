Bufale made in Italy | come la disinformazione italiana nel 2020 ha varcato il confine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilsarà inevitabilmente ricordatol’anno della pandemia da Covid-19, un periodo storico che ha imposto numerose limitazioni e perdite dolorose. Nel bene o nel male, l’Italia è stata tra i protagonisti della pandemia in corso e questo succedersi di avvenimenti ha stimolato la fantasia dei tanti creatori di contenuti disinformativi che in questi mesi abbiamo verificato su Facta. Alcuni casi dihanno però avuto più successo di altri, tanto da superare i confini nazionali e conquistarsi la ribalta mondiale. Quello che segue è dunque un tentativo di ripercorrere leinpiù diffuse nel mondo, le notizie prive di fondamento scientifico di cui ci siamo occupati quest’anno su Facta e che grazie alle segnalazioni dei nostri colleghi fact-checker ...

Andrea_Bontempo : RT @PagellaPolitica: Quali sono state le notizie false più diffuse nel mondo e quale è stato il ruolo dell'Italia nella loro diffusione? @… - giornalettismo : L'Italia importa importa solo bufale certificate. Come l'immagine del #VaccinoAntiCovid #Pfizer da 'svapare' e pr… - fordeborah5 : RT @PagellaPolitica: Quali sono state le notizie false più diffuse nel mondo e quale è stato il ruolo dell'Italia nella loro diffusione? @… - dirosamatteo : RT @PagellaPolitica: Quali sono state le notizie false più diffuse nel mondo e quale è stato il ruolo dell'Italia nella loro diffusione? @… - dvdstl : RT @PagellaPolitica: Quali sono state le notizie false più diffuse nel mondo e quale è stato il ruolo dell'Italia nella loro diffusione? @… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufale made

Bufale.net

Attacca il segretario di Stato repubblicano in Georgia Brad Raffensperger per via di un fratello che lavora in Cina. Ma è solo uno che ha lo stesso cognome ...Se non ci fossero persone che ci hanno creduto veramente ci sarebbe solo da ridere. E invece i social riescono sempre a dare grandi spunti di riflessione sul loro cattivo utilizzo da parte degli utent ...