Bridgerton finale prima stagione: il significato dell’ape (Di martedì 29 dicembre 2020) L'insetto è protagonista dell'ultima scena della serie Netflix e il suo arrivo non è casuale... L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 29 dicembre 2020) L'insetto è protagonista dell'ultima scena della serie Netflix e il suo arrivo non è casuale... L'articolo proviene da Gossip e Tv.

JamieJonessss : Lo sapevo che alla fine la piccola Penny si sarebbe chiamata Emily ma così è pure peggio???? Spero che avrà un finale… - JamieJonessss : Ok, raga, me lo sento! Stavolta è la volta buona! Ci sono tutti i segni: lui che la porta a letto in braccio, il so… - eleanor_rigsby : Mega riassuntone del finale di #Bridgerton a GM che già dorme - graciouslysel : ma il finale del quinto episodio di Bridgerton? - July_Stilinski : LO SAPEVO, LO SAPEVOOOOOO. CHE FINALE CON IL BOTTO! #bridgertonnetflix #Bridgerton -