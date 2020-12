Brexit | stato di diritto | Mes | narrazioni lontane dalla realtà

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Le conseguenze dei fatti politici dipendono, a volte, più da come essi vengono percepiti che da come sono in. Facciamo tre esempi di questi giorni:, la disputa con Polonia e Ungheria sullodie il Mes. In tutti questi casi, la narrazione, spesso utilizzata cinicamente per scopi di politique politicienne, ha prevalso sulla. Benché i relativi documenti siano tutti facilmente accessibili e verificabili, alla fine conta solo ciò che si è proclamato con enfasi a uso del pubblico. Vediamo perché. Per parlare approfonditamente dell’accordo di libero scambio tra Ue e Regno Unito è ancora presto, ma è comunque già chiaro che alla fine, più del contenuto, ha contato la retorica. Boris Johnson ha portato a casa un’intesa che poco aggiunge alle sue rivendicazioni. I servizi ...