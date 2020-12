Brexit, Gove: “Cambiamenti sostanziali per viaggi in UE” (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – In coincidenza con la fine del periodo di transizione per la Brexit a partire dall’inizio del nuovo anno saranno introdotti Cambiamenti “sostanziali” nei viaggi fra Regno Unito e Ue. È quanto ha annunciato il ministro dell’Ufficio di Gabinetto britannico Michael Gove sottolineando che saranno possibili “intoppi” per via di “Cambiamenti pratici e procedurali”. Gove ha invitato coloro che intendono spostarsi tra il Regno Unito e l’Ue ad attrezzarsi di conseguenza, – sia che si viaggi per lavoro che per altre ragioni – assicurandosi di avere assicurazioni complete sui viaggi e verificando lo status del roaming telefonico con i provider. Oggi, intanto, gli ambasciatori dei 27 Stati Ue hanno dato il via libera all’accordo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – In coincidenza con la fine del periodo di transizione per laa partire dall’inizio del nuovo anno saranno introdotti” neifra Regno Unito e Ue. È quanto ha annunciato il ministro dell’Ufficio di Gabinetto britannico Michaelsottolineando che saranno possibili “intoppi” per via di “pratici e procedurali”.ha invitato coloro che intendono spostarsi tra il Regno Unito e l’Ue ad attrezzarsi di conseguenza, – sia che siper lavoro che per altre ragioni – assicurandosi di avere assicurazioni complete suie verificando lo status del roaming telefonico con i provider. Oggi, intanto, gli ambasciatori dei 27 Stati Ue hanno dato il via libera all’accordo ...

