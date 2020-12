Brexit è vittoria per Bojo e sconfitta per lo sciovinismo Ue (Di lunedì 28 dicembre 2020) La storia fornirà qualche indizio sull'interpretazione del Brexit deal: un segno che dall'Unione europea non si può davvero uscire fino in fondo senza un accordo commerciale oppure che il business costringe a trovare comunque un accordo indipendentemente dal conflitto politico. Mentre in futuro si capirà se sul fronte di Londra è stata una reazione al dirigismo tecnocratico europeo, all'immigrazione senza frontiere e alla diversità storico-culturale con il Continente oppure un espediente di successo per tenere unito il Regno dalle spinte indipendentiste alimentate da Bruxelles. Se fosse una serie televisiva s'intitolerebbe Lo strano caso di Boris Johnson. Sceneggiato in cui il protagonista viene dato per spacciato ad ogni episodio, ma alla fine riesce sempre a sopravvivere e addirittura ad uscirne più forte. I travagli del giovane Johnson, un predestinato di agiata ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 dicembre 2020) La storia fornirà qualche indizio sull'interpretazione deldeal: un segno che dall'Unione europea non si può davvero uscire fino in fondo senza un accordo commerciale oppure che il business costringe a trovare comunque un accordo indipendentemente dal conflitto politico. Mentre in futuro si capirà se sul fronte di Londra è stata una reazione al dirigismo tecnocratico europeo, all'immigrazione senza frontiere e alla diversità storico-culturale con il Continente oppure un espediente di successo per tenere unito il Regno dalle spinte indipendentiste alimentate da Bruxelles. Se fosse una serie televisiva s'intitolerebbe Lo strano caso di Boris Johnson. Sceneggiato in cui il protagonista viene dato per spacciato ad ogni episodio, ma alla fine riesce sempre a sopravvivere e addirittura ad uscirne più forte. I travagli del giovane Johnson, un predestinato di agiata ...

