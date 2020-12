Brevetto Huawei per rimuovere graffi dallo smartphone

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Isul vetro dellosono di un fastidio che solo chi ci ha avuto a che fare può vagamente immaginare.lo sa, ed ha per questo deciso di brevettare un nuovo sistema per rimuoverli, sia per quanto riguarda la parte anteriore che quella posteriore. Come riportato dal portale di informazione ‘ithome.com‘, ilrisale al 2019, ma è stato approvato solo il 22 dicembre scorso presso l’Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale cinese. Il sistema illustrato funziona in maniera tale dasolo ipresenti sul vetro, e non anche gli strati protettivi presenti (cosa che invece potrebbe accadere dopo un’operazione di lucidatura come quelle già disponibili normalmente, per questo spesso evitate dagli utenti). L’apparecchiatura ed il procedimento ...