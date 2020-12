Brescia: scoperta la variante italiana del Covid, circola da agosto (Di lunedì 28 dicembre 2020) Brescia, 28 dicembre 2020 - Un 'altra variante del Coronavirus, oltre a quella inglese: è stata isolata nei laboratori di Brescia e circola dai primi di agosto in Italia. Dunque la variante ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 28 dicembre 2020), 28 dicembre 2020 - Un 'altradel Coronavirus, oltre a quella inglese: è stata isolata nei laboratori didai primi diin Italia. Dunque la...

noitre32 : L'ANNUNCIO DEL VIROLOGO Scoperta a Brescia la variante italiana del virus: è simile a quella inglese - salutedomani : Scoperta a Brescia la variante italiana di coronavirus. In circolo da Agosto. Gia' 12mila fra mutazioni e variazion… - salutedomani : Scoperta a Brescia la variante italiana di coronavirus. In circolo da Agosto. Gia' 12mila fra mutazioni e ... - dermanewsok : Scoperta a Brescia la variante italiana di coronavirus. In circolo da Agosto. Gia' 12mila fra mutazioni e ... - saluteh24com : Scoperta a Brescia la variante italiana di coronavirus. In circolo da Agosto. Gia' 12mila fra mutazioni e ... -