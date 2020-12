Bosnia, i migranti del campo di Lipa sotto la neve senza acqua e cibo (Di lunedì 28 dicembre 2020) In coda per il cibo, in mezzo alla neve, avvolti da coperte per cercare di riscaldarsi. Sono i migranti del campo di Lipa, in Bosnia . Sono rimasti senza rifornimenti e acqua dopo l'incendio che il 23 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 dicembre 2020) In coda per il, in mezzo alla, avvolti da coperte per cercare di riscaldarsi. Sono ideldi, in. Sono rimastirifornimenti edopo l'incendio che il 23 ...

