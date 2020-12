Borse europee positive orfane di Londra (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Continuano a muoversi in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia in una seduta caratterizzata da scambi ridotti nell’ultima settimana dell’anno e dopo la firma da parte di Donald Trump del maxi pacchetto di stimoli all’economia da 900 miliardi di dollari, a sostegno di famiglie e piccole imprese colpite dalla pandemia. Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,224. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,81%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +109 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,54%. Tra i mercati del Vecchio Continente denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell’1,40%. Chiusa Londra per festività. Bilancio ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Continuano a muoversi in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia in una seduta caratterizzata da scambi ridotti nell’ultima settimana dell’anno e dopo la firma da parte di Donald Trump del maxi pacchetto di stimoli all’economia da 900 miliardi di dollari, a sostegno di famiglie e piccole imprese colpite dalla pandemia. Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,224. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,81%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +109 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,54%. Tra i mercati del Vecchio Continente denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell’1,40%. Chiusaper festività. Bilancio ...

