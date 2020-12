Borse di slancio dopo accordo Brexit e firma Trump su piano aiuti Usa

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Tokyo chiude in rialzo nonostante le restrizioni sugli arrivi in Giappone per timore della variante inglese del Cov id. Crollo Alibaba a Hong Kong

Il Sole 24 ORE

Slancio di Piazza Affari, insieme alle Borse europee, dopo le festività natalizie. Fin dai primi scambi l'indice Ftse Mib ha imboccato la via dei rialzi, segnando dopo l'avvio un aumento dello 0,7% in ...Francoforte (+1,3%) tocca i massimi storici, poi ripiega (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 dic - L'Europa parte di slancio sul via ...