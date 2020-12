Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,31%) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tokyo, 28 DIC - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, in una seduta caratterizzata da scambi ridotti nell'ultima settimana dell'anno e prima del periodo più lungo di vacanza in Giappone. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 dicembre 2020), 28 DIC - Ladiavvia gli scambi col segno più, in una seduta caratterizzata da scambi ridotti nell'ultima settimana dell'anno e prima del periodo più lungo di vacanza in Giappone. ...

