Bonus matrimoni in Sicilia | stanziati 3 | 5 milioni di euro dal governo Musumeci

(Di lunedì 28 dicembre 2020) PALERMO – Pronta la graduatoria degli aventi diritto al bonus matrimonio in Sicilia. Un totale di 1.319 coppie a cui andranno complessivamente i 3,5 milioni di euro stanziati dal governo Musumeci sulla misura proposta dagli assessori alla Famiglia, Antonio Scavone, e all’Economia, Gaetano Armao. Il beneficio, che prevede un contributo del 20 per cento delle spese sostenute fino alla concorrenza di tremila euro per singolo evento, riguarderà i matrimoni svolti sul territorio regionale, sia religiosi con effetti civili, ma anche i matrimoni e le unioni civili compresi tra il 15 settembre 2020 e il 31 luglio 2021.

È pronta la graduatoria degli aventi diritto al bonus matrimonio . Un totale di 1319 coppie a cui andranno complessivamente i 3,5 milioni di euro stanziati ...