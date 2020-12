Bollettino delle Regione: invariato il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, 33 i decessi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Resta più o meno invariato il rapporto tra positivi del giorno e tamponi effettuati da parte dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Rispetto al 9.16% di ieri, si passa al 9.3% di oggi. Nel dettaglio, dei 4650 tamponi, 433 sono risultati positivi. Purtroppo ci sono ancora decessi da registrare, ben 33, dei quali 15 nelle ultime 48 ore e 18 nei giorni precedenti. Questo il Bollettino di oggi: positivi del giorno: 433 di cui: Asintomatici: 388 Sintomatici: 45tamponi del giorno: 4.650 Totale positivi: 186.564 Totale tamponi: 1.997.527 ?Deceduti: 33 (*) Totale deceduti: 2.719 Guariti: 1.179 Totale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Resta più o menoiltradel giorno eda parte dell’Unità di Crisi dellaCampania. Rispetto al 9.16% di ieri, si passa al 9.3% di oggi. Nel dettaglio, dei 4650, 433 sono risultati. Purtroppo ci sono ancorada registrare, ben 33, dei quali 15 nelle ultime 48 ore e 18 nei giorni precedenti. Questo ildi oggi:del giorno: 433 di cui: Asintomatici: 388 Sintomatici: 45del giorno: 4.650 Totale: 186.564 Totale: 1.997.527 ?Deceduti: 33 (*) Totale deceduti: 2.719 Guariti: 1.179 Totale ...

