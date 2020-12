Bollettino del San Pio, segnalati 21 casi di nuove positività (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 409 tamponi, dei quali nr. 62 risultati positivi. Dei sessantadue positivi, nr. 21 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 16 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 5 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 41 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 409 tamponi, dei quali nr. 62 risultati positivi. Dei sessantadue positivi, nr. 21 rappresentano nuovi, relativi a nr. 16 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 5 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 41 si riferiscono a conferme digià precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

