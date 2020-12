Bollettino coronavirus Milano e Lombardia: + 573 positivi e altri 42 decessi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Più 573 casi, altri 42 decessi e un aumento di quattro pazienti nei reparti di rianimazione. Questi i numeri dell'epidemia di coronavirus in Lombardia al 28 dicembre. A diramare il Bollettino con i ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 28 dicembre 2020) Più 573 casi,42e un aumento di quattro pazienti nei reparti di rianimazione. Questi i numeri dell'epidemia diinal 28 dicembre. A diramare ilcon i ...

Adnkronos : ++ #Coronavirus #Basilicata, 127 contagi e 12 morti: il bollettino ++ - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 28 dicembre: 8.585 casi su 68.681 tamponi, 445 morti - Corriere : In Italia 8.585 nuovi casi e 445 morti. Tasso di positività al 12,5% - ag_notizie : Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 25 nuovi casi, un ricovero e 6 vittime - BettySartore85 : RT @veneziatoday: Coronavirus, bollettino del 28 dicembre sera: numeri in Veneto e provincia di Venezia --> -