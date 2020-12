Bollettino Coronavirus: i numeri ed i dati di oggi, 28 dicembre 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Andiamo a scoprire i numeri del Bollettino riguardante l’espandersi del contagio da Coronavirus in Italia nella giornata del 28 dicembre. Coronavirus Bollettino (web source)Ancora si espande il contagio da Coronavirus, questo è uno dei dati che rappresentano la situazione attuale in Italia. A tal proposito non si può non evidenziare come nella nostra penisola siano numerosi i casi evidenziati. Sono infatti 8.585 i nuovi casi di Coronavirus su un totale di 68.681 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Leggi qui —> Vaccino Covid: le prime vaccinazioni Italiane Leggi qui —> La variante “Inglese” del virus non è più pericolosa: ecco perchè Leggendo quindi i dati, si nota come le vittime rese note ... Leggi su kronic (Di lunedì 28 dicembre 2020) Andiamo a scoprire idelriguardante l’espandersi del contagio dain Italia nella giornata del 28(web source)Ancora si espande il contagio da, questo è uno deiche rappresentano la situazione attuale in Italia. A tal proposito non si può non evidenziare come nella nostra penisola siano numerosi i casi evidenziati. Sono infatti 8.585 i nuovi casi disu un totale di 68.681 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Leggi qui —> Vaccino Covid: le prime vaccinazioni Italiane Leggi qui —> La variante “Inglese” del virus non è più pericolosa: ecco perchè Leggendo quindi i, si nota come le vittime rese note ...

