Bollettino Coronavirus del 28 Dicembre 2020

(Di lunedì 28 dicembre 2020) In data 28l’incremento nazionale dei casi è +0,41% (ieri +0,43%) con 2.056.277 contagiati totali, 1.408.686 dimissioni/guarigioni (+14.675) e 72.370 deceduti (+445); 575.221 infezioni in corso (-6.539). Ancora bassissimo il numero dei test: elaborati 68.681 tamponi totali (ieri 59.879) con 29.665 casi testati (ieri 23.892); 8.585 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 12,49% (ieri 14,88% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 28,93% (ieri 37,30% – target 3%). Ricoverati con sintomi +361 (23.932); terapie intensive -15 (2.565) con 167 nuovi ingressi del giorno (non comunicato il dato della Campania). Nuovi casi soprattutto in: Veneto 2.782; Lazio 966; Emilia Romagna 750; Sicilia 650; Puglia 645; Lombardia 573; Campania 433. In Lombardia curva +0,12% (ieri +0,09%) con 5.486 tamponi totali (ieri 4.901) e 2.190 nuovi casi testati (ieri ...