Bolivia, un cane invade il campo durante The Strongest-Potosi e crea panico (VIDEO) (Di lunedì 28 dicembre 2020) The Strongest-Nacional Potosi si è disputata il 24 dicembre, alla vigilia di Natale, match valido per la massima serie calcistica Boliviana e terminato 3-0. Tutto farebbe pensare a un normale incontro, se non fosse stato interrotto da un evento bizzarro. Un cane ha invaso il campo di Potosi con una scarpa in bocca, creando panico tra i giocatori e strappando sorrisi ai 22 protagonisti. Il simpatico animale non ha voluto saperne di lasciare il terreno da gioco, tanto da rimanervi per ben 4 minuti complessivi, tra l’euforia generale, prima di essere ‘scortato’ all’esterno del rettangolo da gioco. Di seguito il VIDEO dell’accaduto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) The-Nacionalsi è disputata il 24 dicembre, alla vigilia di Natale, match valido per la massima serie calcisticana e terminato 3-0. Tutto farebbe pensare a un normale incontro, se non fosse stato interrotto da un evento bizzarro. Unha invaso ildicon una scarpa in bocca,ndotra i giocatori e strappando sorrisi ai 22 protagonisti. Il simpatico animale non ha voluto saperne di lasciare il terreno da gioco, tanto da rimanervi per ben 4 minuti complessivi, tra l’euforia generale, prima di essere ‘scortato’ all’esterno del rettangolo da gioco. Di seguito ildell’accaduto. SportFace.

