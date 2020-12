BoClassic 2020: programma, orari, tv, streaming. Il calendario della Corsa di San Silvestro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche in questo particolare 2020 torna l’appuntamento con l’evento sportivo che chiude di fatto l’anno solare ovvero il BoClassic. La gara che di disputa a San Silvestro festeggerà la 45 edizione. Nonostante nelle scorse settimane l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 aveva fatto ipotizzare ad una cancellazione, gli organizzatori sono riusciti a garantire, al netto delle comprensibili difficoltà, la partecipazione di atleti di livello internazionale. La grande novità dell’edizione 2020 della BoClassic sarà legata al percorso, la gara, infatti, non si svolgerà nel centro storico, bensì al centro di guida sicura Safety Park di Bolzano. Cambieranno anche le distanze visto che saranno le donne a correre 10 km mentre gli uomini 5 km. A causa della pandemia l’evento sarà ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche in questo particolaretorna l’appuntamento con l’evento sportivo che chiude di fatto l’anno solare ovvero il. La gara che di disputa a Sanfesteggerà la 45 edizione. Nonostante nelle scorse settimane l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 aveva fatto ipotizzare ad una cancellazione, gli organizzatori sono riusciti a garantire, al netto delle comprensibili difficoltà, la partecipazione di atleti di livello internazionale. La grande novità dell’edizionesarà legata al percorso, la gara, infatti, non si svolgerà nel centro storico, bensì al centro di guida sicura Safety Park di Bolzano. Cambieranno anche le distanze visto che saranno le donne a correre 10 km mentre gli uomini 5 km. A causapandemia l’evento sarà ...

La superclassica mondiale della corsa su strada in programma - come sempre - l'ultimo dell'anno: stavolta non nel centro storico di Bolzano, ma senza pubblico in una struttura chiusa. E sarà una vera ...

BOLZANO - scongiurato il rischio di un rinvio per covid, il 2020 si chiuderà con la tradizionale BoClassic, la classica corsa di San Silvestro quest'anno non di scena nella centrale piazza Walther ma ...

