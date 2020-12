Blitz della Polizia nel Napoletano | catturato boss | era latitante da 2 anni

LegaSalvini : ECCO L'ULTIMO BLITZ DELLE TOGHE: 'ACCOGLIERE GLI IMMIGRATI DELLA PANDEMIA' - LegaSalvini : PALERMO, I TRAFFICANTI NIGERIANI CON IL REDDITO DI CITTADINANZA. BLITZ DELLA POLIZIA, 13 ARRESTI - ananassobasso : RT @LegaSalvini: ECCO L'ULTIMO BLITZ DELLE TOGHE: 'ACCOGLIERE GLI IMMIGRATI DELLA PANDEMIA' - salernonotizie : Le Cronache: Da Venezia inizia la fuga della Salernitana. Blitz in laguna - Nicola23453287 : RT @Alexanderxxvii1: Ecco l'ultimo blitz delle toghe: 'Accogliere gli immigrati della pandemia'. La protezione umanitaria viene concessa se… -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz della

PalermoToday

Al via da metà gennaio con il piano vaccini anti Covid in tutta Italia. All’indomani del V-Day, data simbolica di partenza in tutta Europa, si guarda già alle tappe che scandiranno l’immunizzazione di ...Il 40enne ras aveva fatto perdere le proprie tracce da due anni ma si nascondeva a pochi passi da Gragnano: era ricercato per estorsione aggravata dal metodo mafioso ...