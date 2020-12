Biathlon | prossima gara di Coppa del Mondo | si riparte a Oberhof a gennaio Orari | tv | programma

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilha visto andare in scena quattro tappe delladel2020-2021: due in Finlandia, a Kontiolahti, e due in Austria, ad Hochfilzen. Alla ripresa, nel 2021, altra doppia tappa anche ad, dove si terranno quinta e sesta tappa del circuito maggiore. Si parte venerdì 8con le sprint, mentre sabato 9 si disputeranno le pursuit ed infine domenica 10 si terranno le staffette miste. Nella quarta tappa sono stati sette gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Lukas Hofer, Didier Bionaz, Dominik Windisch e Thomas Bormolini, mentre tra le donne vi erano Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer ed Irene Lardschneider. Vedremo se nella quinta settimana di gare la squadra verrà integrata. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà ...