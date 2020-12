Biathlon | albo d’oro World Team Challenge | la Russia aggancia la Norvegia a quota 5 affermazioni

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon albo

OA Sport

La Russia conferma l'ottimo feeling con il contesto di gara del World Team Challenge di biathlon e si aggiudica il successo nell'edizione 2020 grazie alla coppia mista formata da Matvey Eliseev ed Evg ...Una settimana fa il calendario della Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon si è interrotto per lasciare spazio a una ventina di giorni di riposo, come è ormai tradizione anche in un anno particolare c ...