Berlino sui vaccini fa anche da sola: accordo con BioNTech per 30 milioni di dosi

Sui vaccini contro il Covid la Germania va avanti da sola. Il Governo federale ha confermato di aver stipulato un accordo bilaterale per ulteriori 30 milioni di dosi del farmaco Pfizer-BioNTech che si andranno ad aggiungere alle altre dosi già previste dai contratti stipulati dalla Commissione Europea per conto dei Ventisette Stati membri con le aziende del pharma. Berlino si muove quindi in autonomia, rompendo la presunta azione congiunta a livello Ue condotta dalla Commissione per un approvvigionamento uniforme all'interno dell'Ue in base alla popolazione dei singoli Stati secondo le stime Eurostat. "E' noto che la Germania abbia proceduto a un'ordinazione di 30 milioni di dosi, per via bilaterale, con la ...

Arriverà entro domani in Italia il secondo carico delle 450mila dosi del vaccino Pfizer in partenza in queste ore dal Belgio. A quanto si apprende non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà ...

E ora punta a fare lo stesso con l'americana Moderna. L'accelerazione dopo gli attacchi interni per i ritardi rispetto a Usa e UK ...

Arriverà entro domani in Italia il secondo carico delle 450mila dosi del vaccino Pfizer in partenza in queste ore dal Belgio. A quanto si apprende non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà ...E ora punta a fare lo stesso con l'americana Moderna. L'accelerazione dopo gli attacchi interni per i ritardi rispetto a Usa e UK ...