Benevento, per l'attacco si pensa a Cornelius e Inglese (Di lunedì 28 dicembre 2020) Al momento i profili valutati dalla dirigenza del Benevento sono due giocatori del Parma: si tratta di Andreas Cornelius e Roberto Inglese Il primo obiettivo di mercato per il Benevento nel corso della prossima sessione di mercato sarà acquistare quel centravanti richiesto esplicitamente dal tecnico Filippo Inzaghi. Secondo Gazzetta dello Sport, al momento i profili valutati dalla dirigenza sono due, entrambi giocatori del Parma: si tratta di Andreas Cornelius e Roberto Inglese. Restano comunque valide anche le piste che portano ad Andrea Pinamonti dell'Inter e Kevin Lasagna dell'Udinese.

