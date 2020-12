Belgio | vietato esultare a causa del Covid | rischio cartellino e multa

Leggi su calcionews24

In Jupiter Pro League saràdopo un gol adei tanti contagi da-19 inNelle ultime settimane, ilè uno dei paese più colpiti dal-19. Una situazione che ha portato anche la Federazione calcistica belga a mettere dei paletti importanti per i calciatori della Jupiter Pro League. Con un comunicato, infatti, la Lega ha comunicato che saranno vietate le esultanze di gruppo troppo eccessive: pena l'ammonizione e unada 750 euro. E anche festeggiare in maniera poco a norma negli spogliatoi costerà unaai club: 10mila euro per le squadre di prima divisione, 5mila per quelle delle serie inferiori.