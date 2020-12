Belgio | Martinez | “Lukaku è nel momento migliore della sua carriera Non pensa solo al gol”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il CT delRobertoutilizza parole al miele per il centravanti dell'Inter Romelu: "È sicuramente nelsua- dichiara entusiasta- , sta dimostrando una maturità che non è comune trovare in un attaccante. Vuole sempre vincere ed è di grande aiuto per i suoi compagni. Romelu sta facendo cose strepitose, fare gol non è l'unica cosa che gli passa per la testa e così facendo contribuisce ai risultati del suo club in maniera importante".caption id="attachment 1066701" align="alignnone" width="3000"(getty images)/caption ITA Sport Press.