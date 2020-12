Belen Rodriguez, nuova vita e addio agli amici: chiude con Mattia Ferrari e spinge il fidanzato a licenziarsi (Di martedì 29 dicembre 2020) Belen Rodriguez volta pagina: per il nuovo anno ha deciso di chiudere molti rapporti e troncare con Mattia Ferrari, l’amico e collaboratore che le era stato molto vicino subito dopo la rottura con Stefano De Martino. Per circa un anno e mezzo la soubrette e lo stilista sono apparsi inseparabili, ma ora i due hanno preso strade differenti. La showgirl argentina avrebbe anche spinto il fidanzato Antonino Spinalbanese a licenziarsi dal salone di bellezza in cui lavorava. «È stata una bella esperienza, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine», ha dichiarato Ferrari a Giornalettismo. Al momento non è chiaro il motivo della rottura, ma pare che nell’ultimo periodo Belen abbia allontanato anche altri ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 29 dicembre 2020)volta pagina: per il nuovo anno ha deciso dire molti rapporti e troncare con, l’amico e collaboratore che le era stato molto vicino subito dopo la rottura con Stefano De Martino. Per circa un anno e mezzo la soubrette e lo stilista sono apparsi inseparabili, ma ora i due hanno preso strade differenti. La showgirl argentina avrebbe anche spinto ilAntonino Spinalbanese adal salone di bellezza in cui lavorava. «È stata una bella esperienza, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine», ha dichiaratoa Giornalettismo. Al momento non è chiaro il motivo della rottura, ma pare che nell’ultimo periodoabbia allontanato anche altri ...

Antonel96545937 : È ufficiale, i nuovi conduttori di #tusiquevales sono Belén Rodríguez, Martin Castrogiovanni e Tommaso Zorzi. #gfvip - abouteaster : @domperigNO Maria maestra di vita. Mentre in tutti i programmi cambiano inquadrature per far vedere i tecnici che f… - cinzia_somma : @lovingprelemi Ragazze queste non stanno bene... si fanno i film, in testa a loro pier vuole ancora Elisabetta... r… - ClaudiaKablan : @marxhazz Belen Rodriguez e Christina Bertevello hahah - blogtivvu : Belen Rodriguez “rompe” con Mattia Ferrari e il fidanzato si licenzia: gli ultimi cambiamenti -