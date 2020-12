Beautiful | Trama Aggiornata Puntata di Oggi

ReignOfTheSerie : L’angolo della soap – Beautiful: trama settimanale dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 *KlausMary* #beautiful… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #28dicembre - ex_smiles : RT @Loutoppa: È natale invece di fare tommy Oppini questo condivide storie di Tommaso che fissa la porta che cinema ma neanche la trama del… - vampslayer_vv : Questo cast mi sta esaurendo??. La trama di Beautiful è più lineare e meno intricata. #GFVIP - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #27dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Trama

Mediaset ha aggiornato le trame per le puntate di Beautiful in onda questa settimana. Vediamo dunque cosa accadrà nell'episodio della Soap Beautiful in onda Oggi su Canale 5.Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 29 dicembre 2020: Ridge e Brooke sempre più distanti, amore al capolinea?