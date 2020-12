Beautiful anticipazioni | Thomas trama contro le Logan

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 28 dicembre 2020)- Matthew Atkinson Altra settimana “spezzata” per, che non andrà in onda giovedì 31 dicembre 2020 e venerdì 1 gennaio 2021. A tenere banco nelle puntate previste fino a domenica sarà ancora(Matthew Atkinson), che con i suoi comportamenti ha creato una frattura tra il padre Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) e che adesso sembra avere un solo scopo: distruggere lei e tutta la famiglia. I dettagli nelleche seguono.da lunedì 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 Ridge chiede a Brooke di perdonare Flo per i suoi errori, visto che ha donato un rene per salvare la vita di Katie. Brooke e Ridge litigano a causa di: lei pretende che venga estromesso dalla ...