Beautiful | anticipazioni puntata del 28 dicembre

Leggi su viagginews

(Di lunedì 28 dicembre 2020)ritorna con il suo consueto appuntamento. L’amatissimo telefilm non si ferma neanche nel periodo natalizio. Ecco cosa succederà. La soap andrà come sempre in onda su Canale 5 alle 14.10. Si prospetta un episodio ricco di emozioni e colpi di scena. La vendetta nei confronti di Brooke porterà Zoe e Thomas ad allearsi. Ancora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com