Beautiful | anticipazioni 29 dicembre | Brooke vuole Thomas fuori dalla Forrester

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 28 dicembre 2020) In, Ridge econtinueranno a discutere su Flo, Shauna e. Nel corso del nuovo episodio del 29, i due coniugi si ritroveranno nuovamente su posizioni opposte e il tutto peggiorerà nel momento in cui Ridge prenderà nuovamente le difese del figlio, mostrandosi contrario all’idea che il ragazzo venga estromessoCreations. Intanto Liam racconterà a Wyatt che Flo ha donato il rene a Katie., trama 29: Ridge eancora ai ferri corti Dando uno sguardo alla nuova trama di, Ridge esaranno allaCreations, dove continueranno a discutere su Flo, Shauna e. In particolare, lo ...